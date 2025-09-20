ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Guardians: «Απαιτούμε να μην ξαναδούμε τέτοια εικόνα»

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ με αφορμή την ήττα από την Ομόνοια στο εξ αναβολής παιχνίδι και το επόμενο που ακολουθεί με τον Άρη

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι Guardians: 

Είναι δεδομένο πως ο περήφανος κόσμος της μεγάλης ιδέας της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΤΙΟΝ περιμένει κάθε αγώνα ανεξαρτήτως του αντιπάλου να θέλει την νίκη και να βλέπει την μέγιστη προσπάθεια από όλους.

Στον αγώνα της Τετάρτης αυτό είναι κάτι που δεν αντικρίσαμε ούτε στο ελάχιστο και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να μην ξανά δούμε τέτοια εικόνα.

Όμως είναι η αρχή και δεν είναι ώρα για κριτικές και αυστηρότητες, η ομάδα χρειάζεται στήριξη για να μπορέσει να ανακάμψει τώρα που ακόμη είναι νωρίς. Ο δρόμος είναι μακρύς, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν θα τα βάλουμε κάτω για μια ήττα. Τώρα ξεκινάμε!

Η ΑΕΚ για εμάς είναι τρόπος ζωής, είναι η μεγαλύτερη ιδέα και αξία για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για αυτήν.

Δεν την αφήσαμε στα χειρότερα της, δεν την αφήσαμε μόνη σε όλα τα χωριά της δεύτερης κατηγορίας και θα την αφήσουμε τώρα;;

Πάμε πιο πορωμένοι και πιο άρρωστοι από ποτέ.

Την Δευτέρα υποδεχόμαστε τον άρη στην έδρα μας και καλούμαστε όλοι να σταθούμε ασπίδα σαν πραγματικοί ΦΡΟΥΡΟΙ της πόλης μπροστά στην ομάδα μας σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα.

Υ.Γ ΣΕ ΛΥΠΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ ΑΕΚΑΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ‘ΣΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ…

ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ ΑΕΚ ΜΙΑ ΖΩΗ

 

 

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΕΚ GUARDIANS

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

