Πρέπει κάποιος άλλος να «μιλήσει»

Στο πρώτο με τον Άρη δεν είχε αντίκρισμα αφού ήρθε η ήττα με 3-1, ενώ στο δεύτερο ήταν ο «ήρωας», αφού με δικό του γκολ ήρθε η απόδραση από την Πάφο.

Ένας παίκτης που στο αυριανό ματς με την Ένωση στο «Alphamega Stadium» θα απουσιάσει αφού αποβλήθηκε κόντρα στην Πάφος FC και επιλέχθηκε να εκτίσει την ποινή του απέναντι στους βυσσινί. Έδειξε να είναι επιδραστικός στο παιχνίδι των κυανολεύκων και το απέδειξε σε κάποια ματς και κατά την περσινή περίοδο.

Έτσι λοιπόν για να έρθει το ζητούμενο και το συγκρότημα του Αυγουστή να πανηγυρίσει τη 2η νίκη, θα πρέπει να «μιλήσει» κάποιος άλλος στο σκοράρισμα. Και ασφαλώς ο Κύπριος τεχνικός ελπίζει οι επιθετικοί της ομάδας να βρουν δίχτυα ώστε να τονωθεί και η αυτοπεποίθησή τους.