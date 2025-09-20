Ο γιός του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, θα αγωνίζεται στην εθνική Αλγερίας!

Νέα «πατρίδα» για το Λούκα Ζιντάν! Ο γιός του σπουδαίου Ζινεντίν Ζιντάν, μπορεί να μην έχει καταφέρει να βρει την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη», όμως πλέον έχει καταλήξει σε ποια εθνική θα αγωνίζεται.

Ο 27χρονος πορτιέρε λοιπόν θα τιμήσει τις «ρίζες» του πατέρα του, αφού πήρε τον αλγερινό διαβατήριο κάτι που ανακοίνωσε και επίσημα η ομοσπονδία της χώρας.

Θυμίζουμε ότι ο Λούκα Ζιντάν έχει αγωνιστεί με την εθνική Γαλλίας από την Κ15 ως και την K20, ωστόσο ποτέ δεν κατάφερε να κληθεί στους «τρικολόρ».

sport-fm.gr