Λίβερπουλ: Ακάθεκτη και 5Χ5!

Με σκόρερ τους Χράφενμπερχ και Εκιτικέ, ο κόσμος στο «Άνφιλντ» γι’ ακόμα μια μέρα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο χαμογέλασε πλατιά και έφυγε με χαρά από τις κερκίδες.

Και στην 5η αγωνιστική της φετινής Πρέμιερ Λιγκ οι «κόκκινοι» διατήρησαν το απόλυτο κι ας μη χρειάστηκε μια έμπνευση ή κάποια μαγική στιγμή στο φινάλε για να εξασφαλιστούν οι τρεις βαθμοί. Ο Χράφενμπερχ στο 10ο λεπτό με ωραία λόμπα εν κινήσει από ασίστ του Σαλάχ για το 1-0 και ο Εκιτικέ στο 29’ με διαγώνιο τελείωμα από ασίστ του σκόρερ του πρώτου τέρματος, έκαναν τη δουλειά για το σύνολο του Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός έχει αντιληφθεί πόσα μπορεί να καταφέρει η ομάδα του όταν έχει καθαρό μυαλό και εκτελεί το πλάνο με τον πιο ορθό τρόπο, παίζοντας ακόμα και το πιο απλό ποδόσφαιρο που μπορεί ν’ αντιληφθεί κανείς. Παράλληλα, οι Πρωταθλητές έχουν δείξει φέτος πως τιμωρούνται και πληρώνουν ακριβά την κάθε στιγμή χαλαρότητας. Η Έβερτον είχε καταλάβει πως υπήρξαν χρονικά πλαίσια όπου μπορούσε να πιέσει και στο 58ο λεπτό με τον Γκέιγ από ωραία επαφή του Εντιάγι σε γύρισμα του Γκρίλις, έκανε το 2-1.

Η μείωση του σκορ προφανώς και πρόσφερε νέα οπτική στο ματς και ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο ημίωρο, αλλά οι «κόκκινοι» ουδέποτε διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο. Αρκούσε απλά να κρατήσουν ξανά την μπάλα ώστε να είναι άνετοι...

england365.gr