Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase: O διασυρμός του ΠΑΟΚ και οι νίκες ΠΑΟ, ΑΕΚ

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος έφτασε στο τέλος της, με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να κάνουν το καθήκον τους και να ξεκινούν με τρίποντο στη διοργάνωση, την στιγμή που ο ΠΑΟΚ διασύρθηκε στη Λιβαδειά με 4-1!

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός είχε ρεπό αυτήν την αγωνιστική λόγω υποχρεώσεων στο Champions League, με τον αγώνα του κόντρα στον Ηρακλή να μετατίθεται για την 5η και τελευταία αγωνιστική, την οποία έχει προσθέσει η ΕΠΟ για όσα ματς αναβληθούν στις πρώτες τέσσερις.

Βόλος, ΟΦΗ και Ατρόμητος ξεκίνησαν επίσης με νίκες κόντρα σε Ηλιούπολη, Καβάλα και Ελλάδα Σύρου, ενώ η ΑΕΛ Novibet την... πάτησε κόντρα στη Μαρκό, καθώς δέχθηκε την ισοφάριση στο τέλος.

Δείτε τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του Κυπέλλου:

Τρίτη 16/09

Ηλιούπολη-Βόλος 1-3

Τετάρτη 17/09

Κηφισιά-Asteras AKTOR 1-1

Παναιτωλικός-Άρης 0-1

Αιγάλεω-ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου 4-2

ΟΦΗ-Καβάλα 3-0

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 4-1

Μαρκό-ΑΕΛ Novibet 2-2

Παναθηναϊκός-Athens Kallithea 1-0

Ολυμπιακός-Ηρακλής Αναβλήθηκε

Η βαθμολογία:

sport-fm.gr