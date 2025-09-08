Η εντεκάδα της Ελλάδας κόντρα στην Δανία

Με μοναδική αλλαγή τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη θέση του Τάσου Μπακασέτα, σε σύγκριση με τη νίκη επί της Λευκορωσίας, παρατάσσει την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αναμέτρηση με τη Δανία.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να παραμένουν στην τετράδα της άμυνας. Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης βρίσκονται ξανά στα χαφ, με τους Τζόλη και Καρέτσα στα «φτέρα».

Τέλος, ο «Ντέλιας» θα ξεκινήσει την αναμέτρηση σε ρόλο «10αριού» και ο Παυλίδης στην επίθεση, με τον φορ της Μπενφίκα να έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδς, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

