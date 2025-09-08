ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εντεκάδα της Ελλάδας κόντρα στην Δανία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η εντεκάδα της Ελλάδας κόντρα στην Δανία

Γνωστή έγινε η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας για το ματς κόντρα στη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ

Με μοναδική αλλαγή τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη θέση του Τάσου Μπακασέτα, σε σύγκριση με τη νίκη επί της Λευκορωσίας, παρατάσσει την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αναμέτρηση με τη Δανία.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να παραμένουν στην τετράδα της άμυνας. Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης βρίσκονται ξανά στα χαφ, με τους Τζόλη και Καρέτσα στα «φτέρα».

Τέλος, ο «Ντέλιας» θα ξεκινήσει την αναμέτρηση σε ρόλο «10αριού» και ο Παυλίδης στην επίθεση, με τον φορ της Μπενφίκα να έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης - Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδς, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη