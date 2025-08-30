Άρης-Παναιτωλικός: Τεστ συνέχειας και συνοχής

Σημαντική αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Άρη να υποδέχεται τον Παναιτωλικό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από νίκη 2-0 επί του Βόλου στην πρεμιέρα, με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να καθορίζει το αποτέλεσμα σε ισάριθμες στατικές φάσεις: στο 65' ο Πέδρο Άλβαρο άνοιξε το σκορ και δύο λεπτά αργότερα ο αρχηγός Φαμπιάνο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Παρά την αρχική νωθρότητα και τις πολλές διακοπές, η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη έδειξε ποιότητα και συγκέντρωση, ενώ ο Μάικιτς πραγματοποίησε σπουδαίες αποκρούσεις κρατώντας το μηδέν πίσω.

Ο Παναιτωλικός, αντίθετα, προέρχεται από ήττα 2-0 από τον Ατρόμητο, με εμφανή προβλήματα στη συνοχή και ελλείψεις στην άμυνα. Οι Αγρινιώτες έχουν χάσει αρκετούς βασικούς παίκτες, μεταξύ αυτών και τον αρχηγό Γιώργο Λιάβα, ενώ οι αντικαταστάτες τους δεν είχαν επαρκή χρόνο προετοιμασίας, κάτι που δυσκολεύει την προσπάθεια του Γιάννη Πετράκη να βρει χημεία και σταθερότητα στην ομάδα.

Μετά από τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την Αράζ, ο Άρης θέλει να δείξει ότι αφήνει πίσω τα άσχημα αποτελέσματα και να χτίσει πάνω στο ποιοτικό ρόστερ του, ενώ ο Παναιτωλικός αναζητά την πρώτη του αντίδραση για να αποφύγει τις συζητήσεις περί υποβιβασμού από νωρίς, έχοντας και τον κόσμο δίπλα του.

Πιθανές ενδεκάδες:

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γιένσεν, Γιαννιώτας, Μορόν.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Λουίς, Κόγιτς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Αγκίρε.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Αναστάσιος Γιαννουκάς

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης , AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

sport-fm.gr