«Έκλεισε» Βολτεμάντε με 80 εκατ. η Νιούκασλ, ετοιμάζει all-in για Ίσακ η Λίβερπουλ!

Δημοσιευτηκε:

«Έκλεισε» Βολτεμάντε με 80 εκατ. η Νιούκασλ, ετοιμάζει all-in για Ίσακ η Λίβερπουλ!

Η Νιούκαστλ βρήκε τον... αντι-Ίσακ και η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να φέρει στο «Άνφιλντ» τον Σουηδό στράικερ.

Πάμε για θρίλερ τις τελευταίες ημέρες τις μεταγραφικής περιόδου όσον αφορά στην υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ! Ο Σουηδός στράικερ δεν έχει αλλάξει άποψη ούτε στο ελάχιστο, θέλει να αποχωρήσει από το «St' James' Park» και... περιμένει τη Λίβερπουλ. Η Νιούκαστλ έδειχνε από καιρό συμφιλιωμένη με αυτό το ενδεχόμενο, όμως έπρεπε πρώτα να βρει τον διάδοχό του για να τον βγάλει όντως στη βιτρίνα.

Κι αυτό ακριβώς συνέβη. Όπως μετέδωσε το Athletic, οι Magpies έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με τη Στουτγκάρδη για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε με ένα αρχικό ποσό που θα αγγίξει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γερμανός διεθνής στράικερ, που απασχόλησε πολύ έντονα και την Μπάγερν Μονάχου, έχει ήδη πει το «ναι» και αναμένεται στην Αγγλία εντός 24 ωρών για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Ο 23χρονος Βολτεμάντε πρόκειται για έναν από τους πιο υποσχόμενους επιθετικούς στην Ευρώπη και δικαιολογημένα τράβηξε τα βλέμματα με όσα έκανε στη Στουτγκάρδη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Λίβερπουλ ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να κάνει all-in για τον Ίσακ, αφού η αποχώρησή του θα απλοποιηθεί μετά την αγορά του Βολτεμάντε. Οι Reds θα στείλουν άμεσα δεύτερη επίσημη πρόταση στη Νιούκαστλ και λογικά θα έχουμε... νέα από αυτό το μέτωπο σύντομα.

