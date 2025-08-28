Κρίσιμες ευρωπαϊκές ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες

Κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκρισή τους στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δίνουν απόψε τρεις ελλαδικές ομάδες.

Πρώτος στη μάχη θα ριχθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στις 20:00 στην Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στο δεύτερο σκέλος των αναμετρήσεων των πλέι οφ του Europa League. Το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, 2-1, δίνει προβάδισμα στην ομάδα της Αθήνας που καλείται να το υπερασπιστεί για να συνεχίσει την πορεία της στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Τον ίδιο στόχο έχει και ο ΠΑΟΚ που στις 20:30 θα υποδεχθεί στην Τούμπα τη Ριέκα και θα κληθεί να ανατρέψει την ήττα με 1-0 που είχε δεχθεί στο πρώτο ματς.

Εντός έδρας αγωνίζεται και η ΑΕΚ Αθηνών που μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο θα κυνηγήσει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στη League Phase του Conference League.