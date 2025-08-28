Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ για Κωνσταντέλια

Τα τελευταία 24ωρα τα Μέσα της Πορτογαλίας και κυρίως η Α Bola έβαζε στο «κάδρο» της Σπόρτινγκ τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ως μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική, αν δεν επιτευχθεί το deal με τον Γερεμάι, που αποτελεί βασική επιλογή για τους Πορτογάλους.

Ο Δικέφαλος πήρε θέση για το θέμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον 22χρονο άσο και αναφέροντας πως δεν υπάρχει κανένα θέμα.

Έτσι, «κλείνει» το όποιο σενάριο υπήρχε για πιθανή μετακίνηση του Κωνσταντέλια στην Πορτογαλία, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να παραμένει στον ΠΑΟΚ την επόμενη ιστορική σεζόν, μετά και την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του.