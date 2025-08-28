ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι διαιτητές για το Σαββατοκύριακο - Ποιοι σφυρίζουν στα ντέρμπι

Ενημέρωση από την ΚΟΠ για τους διαιτητές των αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για το σαββατοκύριαο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν στις 30-31 Αυγούστου 2025. Αναλυτικά:

Σάββατο, 30 Αυγούστου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Άρης Λεμεσού

Στάδιο:  Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

 

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - Ανόρθωση Αμμοχώστου 

Στάδιο:  Στάδιο ΓΣΠ

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Σολωμού Δημήτρης

ΑVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Κυριακή, 31 Αυγούστου

19:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Λευκωσίας   

Στάδιο:  Στάδιο Εθνικού Άχνας

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

20:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Πάφος FC

Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

