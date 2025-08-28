Οι διαιτητές για το Σαββατοκύριακο - Ποιοι σφυρίζουν στα ντέρμπι
Ενημέρωση από την ΚΟΠ για τους διαιτητές των αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για το σαββατοκύριαο.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν στις 30-31 Αυγούστου 2025. Αναλυτικά:
Σάββατο, 30 Αυγούστου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Σάββα Γιώργος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας - Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Σολωμού Δημήτρης
ΑVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Κυριακή, 31 Αυγούστου
19:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: Στάδιο Εθνικού Άχνας
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
20:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Πάφος FC
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης