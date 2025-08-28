Η ομιλία Σπανούλη πριν την πρεμιέρα της Ελλάδας στη Λεμεσό: «Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά»!

Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ιταλία (28/8, 21:30) και, στο πρωινό χαλάρωμα της ελληνικής ομάδας, ο Βασίλης Σπανούλης ανέβασε το ηθικό των παικτών του, ζητώντας την απόλυτη συγκέντρωσή τους.

Η γαλανόλευκη μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα στο EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία (28/8, 21:30) και ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τακτική, αλλά η συγκέντρωση, το πάθος και η καρδιά!

Στο τελευταίο χαλάρωμα της Εθνικής το πρωί τη Πέμπτης 28/8, ο ομοσπονδιακός προπονητής εμψύχωσε τους παίκτες του: «Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά».

gazzetta.gr