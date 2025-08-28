ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η UEFA ανακοίνωσε ότι αλλάζει η ώρα έναρξης των τελικών του Champions League!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η UEFA ανακοίνωσε ότι αλλάζει η ώρα έναρξης των τελικών του Champions League!

Αλλάζει η ώρα έναρξης των τελικών του Champions League!

Όπως ανακοινώθηκε από την UEFA, αρχής γενομένης από τη φετινή σεζόν, το σημαντικότερο παιχνίδι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διασυλλογικής διοργάνωσης θα ξεκινάει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 22:00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργανώτριας Αρχής, η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε με στόχο να προσφερθεί καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους, στις φιναλίστ αλλά και στις πόλεις που φιλοξενούν τους τελικούς. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη αλλαγή θα διευκολύνονται οι μετακινήσεις των φιλάθλων με τις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ η νέα ώρα έναρξης θα μπορέσει να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό παγκοσμίως.

Θυμίζουμε ότι ο φετινός τελικός του Champions League θα διεξαχθεί στην «Puskas Arena» της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, στις 30 Μαΐου του 2026.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο «πρέπει» της σεζόν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι - Πάφος και το μυαλό πάει πίσω στο 2-2!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η έμπνευση του φίλου της Ομόνοιας -25 ευρώ στο ένστικτο, 362 στην τσέπη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θλίψη για τον χαμό του Πάμπου Αναστασίου

ΑΕΚ

|

Category image

Ομόνοια: Έφερε στην Κύπρο τον Αγκουζούλ για υπογραφές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι τους

Ελλάδα

|

Category image

Πράσινη ψυχή, Νορβηγικό μυαλό – Μια Ομόνοια να τη χαίρεσαι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρίξε.. δυο ζαριές καλές (μαθαίνουν αντιπάλους Ομόνοια και ΑΕΚ)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα

TV

|

Category image

Με φοβερή άμυνα και οδοστρωτήρα Γιάννη η Ελλάδα μπήκε με το δεξί στο Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιωαννίδης: «Μένουν τα τυπικά για τη μεταγραφή, εις το επανιδείν!»

Ελλάδα

|

Category image

«Έκλεισε» Βολτεμάντε με 80 εκατ. η Νιούκασλ, ετοιμάζει all-in για Ίσακ η Λίβερπουλ!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη