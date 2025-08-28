Η UEFA ανακοίνωσε ότι αλλάζει η ώρα έναρξης των τελικών του Champions League!

Αλλάζει η ώρα έναρξης των τελικών του Champions League!

Όπως ανακοινώθηκε από την UEFA, αρχής γενομένης από τη φετινή σεζόν, το σημαντικότερο παιχνίδι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διασυλλογικής διοργάνωσης θα ξεκινάει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 22:00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργανώτριας Αρχής, η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε με στόχο να προσφερθεί καλύτερη εμπειρία στους φιλάθλους, στις φιναλίστ αλλά και στις πόλεις που φιλοξενούν τους τελικούς. Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη αλλαγή θα διευκολύνονται οι μετακινήσεις των φιλάθλων με τις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ η νέα ώρα έναρξης θα μπορέσει να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό παγκοσμίως.

Θυμίζουμε ότι ο φετινός τελικός του Champions League θα διεξαχθεί στην «Puskas Arena» της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, στις 30 Μαΐου του 2026.

sport-fm.gr