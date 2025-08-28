Από νωρίς στα δύσκολα ο ΑΠΟΕΛ

Νωρίς στα δύσκολα για τον νέο ΑΠΟΕΛ του Πάμπλο Γκαρσία, καθώς την Κυριακή (31/08, 20:00) καλείται να αντιμετωπίσει την πιο ισχυρή ομάδα του πρωταθλήματος, την Πάφος FC, η οποία ακόμα πανηγυρίζει την πρόκρισή της στο Champions League. Οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται ενώπιον μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης προκειμένου να αποδείξουν τις φετινές δυνατότητές τους και παρουσιάζονται αποφασισμένοι να αιφνιδιάσουν, τόσο την παφιακή ομάδα όσο και ολόκληρο το ποδοσφαιρικό κοινό.

Μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα ο Πάμπλο Γκαρσία έχει αυξημένες επιλογές με παίκτες σαφώς πιο έτοιμους, όπως ο Ντιέγκο Ρόσα και ο Ματίας Τόμας, οι οποίοι σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική διεκδικούν μέχρι και θέση στο αρχικό σχήμα και προσθέτουν δυναμική στην ομάδα, η οποία θα πρέπει να τρέξει πολύ προκειμένου να έχει πιθανότητες για τους τρεις βαθμούς.

Ρομάριο Μπαλντέ...

Οι μεταγραφές συνεχίζονται για τον ΑΠΟΕΛ. Η νέα διαρροή πληροφοριών αφορά τον 28χρονο πλάγιο επιθετικό από τη Γουινέα Μπισάου, Ρομάριο Μπαλντέ, ο οποίος τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε σε Δόξα και ΑΕΛ, ενώ μετά πήγε στην Κίνα. Ο Μπαλντέ αγωνίζεται και στις δυο πλευρές του γηπέδου, κυρίως αριστερά, αλλά το καλό του πόδι είναι το δεξί!