Κλείνει σήμερα το deal και ντύνεται στα πράσινα ο Ταμπόρδα!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η στιγμή της συμφωνίας έφτασε: Ο Παναθηναϊκός τις επόμενες ώρες ολοκληρώνει τη συμφωνία με τη Μπόκα που θα φέρει άμεσα στην Αθήνα τον 24χρονο Αργεντίνο, Βιθέντε Ταμπόρδα.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του ενδιαφέροντος για τον Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη συμφωνία με τη Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Οι δύο πλευρές είναι πλέον στην τελική διαδικασία για να τελειώσουν και γραπτώς το deal. Πιθανότατα μέσα στην ημέρα θα μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για οριστική συμφωνία καθώς μια μεταγραφή περνάει από πολλά στάδια μέχρι να θεωρηθεί τελειωμένη.

Ο παίκτης θα έρθει έτοιμος καθώς το πρωτάθλημα της Αργεντινής βρίσκεται σε εξέλιξη και ο 24χρονος σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Μένει να αποσαφηνιστεί μετά το τελικό deal τα ποσά που θα κλείσει η συμφωνία και το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο παίκτης.

Τίποτα δεν δείχνει πάντως πως η συμφωνία μπορεί να χαλάσει παρότι οι συμφωνίες με ομάδες της Λατινικής Αμερικής είναι πολλές φορές πολύπλοκες.

Οι «πράσινοι» από τα μέσα Αυγούστου είχαν εστιάσει στην περίπτωση του Ταμπόρδα καθώς έβλεπαν ότι ο Ουναΐ είχε ως πρώτη επιλογή τη μεταγραφή του στην Primera Division.

Στον Παναθηναϊκό δεν έχασαν άλλο χρόνο, προχώρησαν σε έναν πολύ ποιοτικό παίκτη με μεγάλη δίψα και προοπτική και είναι έτοιμοι να προσφέρουν ένα ποσό πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ στη Μπόκα για να τον αποκτήσουν.

Ο Ταμπόρδα ήταν μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε στον Παναθηναϊκό εν μέσω καλοκαιριού και φαίνεται να είναι κυριολεκτικά προ των πυλών της Λεωφόρου! Εκεί όπου όλα δείχνουν πως σύντομα θα τον δούμε με το τριφύλλι στο στήθος…

Διαβαστε ακομη