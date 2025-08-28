Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στην καθοριστική ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ

Την ανατροπή που θα τη στείλει σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πέμπτη φορά στην ιστορία της ψάχνει η Ομόνοια στον επαναληπτικό των πλέι οφ του Conference League με τη Βόλφσμπεργκερ στο ΓΣΠ (19:00).

Μετά την ήττα που δέχθηκε με 2-1 από τους Αυστριακούς στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, το τριφύλλι θα επιχειρήσει μπροστά στον κόσμο του να ανατρέψει το σκορ και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, ώστε να επεκτείνει το ευρωπαϊκό του ταξίδι μέχρι τον Δεκέμβριο.

Χωρίς αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ εν συγκρίσει με την πρώτη αναμέτρηση, επιλέγοντας τους ίδιους 11.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μασούρας, Μάριτς, Άιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο, Λοΐζου, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Χαμάς, Σίμιτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.