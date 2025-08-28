Αταμάν για Γκριγκόνις: «Ελπίζω ότι θα είναι 100% έτοιμος για τον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκας»

Ευχάριστο νέο για τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά την κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις!

Ο Λιθουανός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν από ενοχλήσεις στη μέση του, όμως φαίνεται πως πλέον είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του τις δυσκολίες και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση!

Όπως αποκάλυψε ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις που έκανε στο «basketnews», ο Γκριγκόνις έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις, με τον Τούρκο τεχνικό να εκφράζει την πεποίθηση ότι θα είναι 100% έτοιμος ενόψει της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας!

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ. Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας». δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Πηγή: sport-fm.gr