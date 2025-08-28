Έτοιμη να ολοκληρώσει το «μπαμ» με Βάρντι η Κρεμονέζε

Πυροδοτεί τη... βόμβα με την απόκτηση του Τζέιμι Βάρντι η Κρεμονέζε!

Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα, η νεοφώτιστη της Serie A βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την απόκτηση του πολύπειρου επιθετικού, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και με τη συμφωνία να μοιάζει πλέον δεδομένη!

Στα 38 του, ο Βάρντι κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Λέστερ, στην οποία αγωνίστηκε από το 2012 και «μέτρησε» συνολικά 500 εμφανίσεις με 200 γκολ, όντας παράλληλα ο πρωταγωνιστής της στην παραμυθένια πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, το 2016!

sport-fm.gr