Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην πρεμιέρα της Κύπρου στο Ευρωμπάσκετ

Το παρόν του στο «Σπύρος Κυπριανού» για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της Κύπρου σε Ευρωμπάσκετ δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στη φωτογραφία τον βλέπουμε καθήμενο δίπλα στον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρέα Μουζουρίδη ενώ στην κάτω φωτογραφία χαιρετά τους καλαθοσφαιριστές μας.

Θυμίζουμε πως η Κύπρος αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 18:15 στο πλαίσιο του γ' ομίλου που διεξάγεται στη Λεμεσό.