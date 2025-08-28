Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην πρεμιέρα της Κύπρου στο Ευρωμπάσκετ
Το παρόν του στο «Σπύρος Κυπριανού» για το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της Κύπρου σε Ευρωμπάσκετ δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Στη φωτογραφία τον βλέπουμε καθήμενο δίπλα στον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρέα Μουζουρίδη ενώ στην κάτω φωτογραφία χαιρετά τους καλαθοσφαιριστές μας.
Θυμίζουμε πως η Κύπρος αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 18:15 στο πλαίσιο του γ' ομίλου που διεξάγεται στη Λεμεσό.