Με τη νοοτροπία του Αυγουστή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Με τη νοοτροπία του Αυγουστή

Με περισσότερα «όπλα» στη σύνθεσή του.

Ο Απόλλωνας αφήνει πίσω την ήττα από τον Άρη και ετοιμάζεται με περισσότερα «όπλα» για το πρώτο φετινό τρίποντο στο ματς της Παρασκευής (29/8) απέναντι στην ΕΝΥ Ύψωνα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το νέο ρόστερ χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει ομοιογένεια, κάτι απολύτως φυσιολογικό σε αυτό το στάδιο. Ο προπονητής των γαλάζιων, Σωφρόνης Αυγουστή, στάθηκε στον χαμηλό ρυθμό της ομάδας του, όμως δεν παρέλειψε να αναδείξει το θετικό στην ήττα, την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών του.

Οι παίκτες πάλεψαν μέχρι το τέλος για να επιστρέψουν στο παιχνίδι, στοιχείο που αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον ίδιο. Αυτή η νοοτροπία είναι κάτι που τον εκφράζει και την περιμένει σε κάθε ματς, από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει πλέον αυξημένες και πιο έτοιμες επιλογές στη διάθεσή του. Ο Μπράουν επιστρέφει, ο Βέισμπεκ δείχνει πιο «φρέσκος», ενώ τόσο ο Ντουοντού όσο και ο Βούρος που είχαν αποχωρήσει ως αλλαγή στην πρεμιέρα αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμοι.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

