«Καλησπέρα» με... κρότο στη Λεμεσό: Υπέταξε την Ισπανία η Γεωργία!

«Καλησπέρα» με... κρότο στη Λεμεσό: Υπέταξε την Ισπανία η Γεωργία!

Με έκπληξη ξεκίνησε η δράση στον γ' όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025 ο οποίος διεξάγεται στη Λεμεσό!

Στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης στο νησί μας, η Γεωργία υπέταξε την ισχυρή Ισπανία, επικρατώντας με 83-69 στο «Σπύρος Κυπριανού»!

Πρωταγωνιστής των Γεωργιανών ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Το ρεπορτάζ του αγώνα από το gazzetta.gr:

Η Γεωργία βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ισπανία, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να ανεβάζει από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, γράφοντας το 19-9 στο 4’. Οι Ίβηρες αντέδρασαν, όμως η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-17, έχοντας ως σημεία αναφοράς τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι (7π.) και Μπάλντγουιν (6π.). Από την άλλη πλευρά, η «ρόχα» επέμεινε χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ (2/7 τρίποντα).

Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία ανέβασε την πίεση, όμως η Γεωργία διατήρησε σταθερά το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35 και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (15-6). Η Ισπανία είχε 10 ασίστ αλλά και 8 λάθη, πληρώνοντας την αστάθειά της.

Οι ψυχωμένοι Γεωργιανοί ξέφυγαν ξανά στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον Μπέκα Μπουρτζανάτζε να σκοράρει για το 53-44 και τον Τόκο Σενγκέλια να ξεσηκώνει τους συμπατριώτες του στην εξέδρα! Ο Σάντι Αλντάμα προσπάθησε να κρατήσει όρθια την Ισπανία, αλλά τα συνεχόμενα λάθη της «ρόχα» έδωσαν την ευκαιρία στη Γεωργία να «χτίσει» και πάλι διψήφια διαφορά, με τον Σερμαντίνι να τελειώνει φάση κοντά στο καλάθι για το +10 (57-47 στο 28’).

Και μέσα σε όλα, οι Ισπανοί ήταν άστοχοι από τη γραμμή των βολών, σουτάροντας με μόλις 50% ως την τρίτη περίοδο (6/12), χωρίς να καταφέρουν να ματσάρουν την ενέργεια των Γεωργιανών. Η ομάδα του Ντζίκιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 57-49, με τους Μαμουκελασβίλι, Σανάτζε και Σενγκέλια να σηκώνουν το επιθετικό βάρος, ενώ ο Αλντάμα (12π.) ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» για την Ισπανία.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορα όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, οι Γεωργιανοί έβρισκαν λύσεις. Μάλιστα ο Μπιτάτζε κάρφωσε εντυπωσιακά για το 72-60 στο 36' μέσα σε αποθέωση! Το τελικό 83-69 βρήκε τους Γεωργιανούς να πανηγυρίζουν έξαλλα!

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη