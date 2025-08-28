ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή με Θεμπάγιος, «μένει στη Ρεάλ»

Όπως όλα δείχνουν ο 29 ετών μέσος θα συνεχίσει να φοράει τη «λευκή» φανέλα, παρά τα σενάρια που αναπτύχθηκαν γύρω από το όνομά του τις τελευταίες ημέρες.

Μια εξέλιξη που ελάχιστοι περίμεναν φαίνεται πως προκύπτει στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφορικά με την περίπτωση του Ντάνι Θεμπάγιος, που μέχρι πρότινος βρισκόταν με το 1,5 πόδι στην πόρτα της εξόδου.

Από τις αρχές τις εβδομάδας πολλαπλά δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Μαρσέιγ ήταν κοντά στην απόκτησή του, ενώ χθες (27/8) ρεπορτάζ έκαναν λόγο για επιθυμία του ίδιου να επιστρέψει στην Μπέτις, από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, μέχρι να αποχωρήσει το 2017 για λογαριασμό της «βασίλισσας».

Ωστόσο, η απόλυτη ανατροπή είναι προ των πυλών, καθώς όπως σημείωσε ρεπόρτερ της Marca, ο Θεμπάγιος θα παραμείνει κάτοικος «Μπερναμπέου» και τη νέα σεζόν, καθώς οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να «κλείσουν» το θέμα της πιθανής αποχώρησής του. Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ έως το 2027, με τη φανέλα της οποίας μετράει 194 συμμετοχές, με 7 γκολ και 16 ασίστ, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων και 3 Champions League.

gazzetta.gr

