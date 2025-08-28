ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σάμσουνσπορ-Παναθηναϊκός: Για να τελειώσει τη... δουλειά στη Σαμψούντα!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Σάμσουνσπορ στη Σαμψούντα για τη ρεβάνς της νίκης με 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (20:00) στη Σαμψούντα το πιο κρίσιμο παιχνίδι της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας, με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League.

Το «τριφύλλι» με ανατροπή κατάφερε να γυρίσει το ματς της περασμένης εβδομάδας στο ΟΑΚΑ και να επικρατήσει 2-1, χάρη στα γκολ του Κυριακόπουλου και του Πάλμερ-Μπράουν, και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση απέδειξε πως η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει το σθένος και την ποιότητα να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Οι αλλαγές του Πορτογάλου τεχνικού αποδείχθηκαν καθοριστικές, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μπαίνει στον αγώνα και να αλλάζει πλήρως την εικόνα της ομάδας.

Η αποστολή των «πρασίνων» βρίσκεται από χθες στην Τουρκία, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει όλους τους βασικούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πλην του Γεντβάι που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Στη Σαμψούντα ταξίδεψαν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να διαχειριστεί κάθε σενάριο του αγώνα, ενώ έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του για τη συγκέντρωση και τη διάθεση που δείχνουν. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πίστη ότι η ομάδα μπορεί να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και να επιστρέψει μετά από χρόνια σε ομίλους μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Σάμσουνσπορ ελπίζει να καταφέρει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, με «όπλο» την «καυτή» ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί της. Για να το κατορθώσει, θα χρειαστεί να κάνει πολύ καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, καθώς το γκολ της ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα και γενικώς δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητική για την εστία του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα γκολ.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μία μέρα πριν το ματς, ο Τόμας Ρέις, αποκάλυψε ότι ο Άρμπνορ Μούγια, που στο πρώτο ματς, φέρει τη... μισή ευθύνη στο γκολ που σκόραρε ο Πάλμερ-Μπράουν για το 2-1, θα αποτελέσει παρελθόν. Μάλιστα σημείωσε ότι ο Μούγια είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο Βέλγιο προκειμένου να υπογράψει στην Αντβέρπ και προφανώς δεν είναι διαθέσιμος για το αυριανό ματς.

Πιθανές ενδεκάδες:

Σάμσουνσπορ (Ρέις): Κότσουκ – Γιάβρου, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον – Εντσάμ, Μακούμπου, Γιουκσέλ – Ντιμάτα, Μουαντιλμαντζί, Κίλινιτς

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι – Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν – Πελίστρι, Μπακασέτας, Τετέ – Ιωαννίδης

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)

Βοηθοί: Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Νταβόρ Μπελίο

4ος: Μίλος Γκίγκοβιτς

VAR: Πολ βαν Μπόεκελ, Ρόμπινς Χένσγκενς

