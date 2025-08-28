ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο τζάμπολ με παρουσία Τιμούρ

Ο Τιμούρ είναι δίπλα στην Εθνική της χώρας του.

Το πρώτο τζάμπολ του FIBA EuroBasket 2025 όσον αφορά τον Γ' Όμιλο στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 15:00, ανάμεσα στη Γεωργία και την Ισπανία.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και βρίσκεται κοντά στην Εθνική της χώρας του. Ο Γεωργιανός πήρε θέση στο αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού για να δει από κοντά τους παίκτες στη δύσκολη πρεμιέρα που τους περιμένει.

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

