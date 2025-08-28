ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαρύ πρόστιμο στον Μεντβέντεφ

Μετά την οδυνηρή ήττα από τον Μπενζαμέν Μπονζί στον πρώτο γύρο του US Open, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα «πονέσει» και στην τσέπη.

Η αμερικανική ομοσπονδία τον τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 30.000 δολαρίων για αντιαθλητική συμπεριφορά στο παιχνίδι και με άλλα 12.500 για το ξέσπασμά του πάνω στη ρακέτα, την οποία διέλυσε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Το ποσό ισοδυναμεί σχεδόν με το 40% του χρηματικού επάθλου που θα έπαιρνε για τη συμμετοχή του στον πρώτο γύρο. Ο ίδιος, με μια δόση ειρωνείας, είχε παραδεχτεί μετά τον αγώνα ότι περίμενε βαρύτατη τιμωρία: «Το πρόστιμο είναι ήδη αρκετά μεγάλο, αν πω κι άλλα, θα μπλέξω χειρότερα».

Θυμίζουμε ότι όλα ξεκίνησαν όταν μπήκε στο court ένας φωτογράφος και ο διαιτητής αποφάσισε να δώσει ξανά πρώτο σερβίς στον Μπονζί, σε ματς πόιντ του στο τρίτο σετ.

Ο Μεντβέντεφ ήταν πολύ αγενής προς τον umpire και κατάφερε να ξεσηκώσει και το κοινό, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας για περίπου έξι λεπτά. Ο νικητής του 2021 μπόρεσε να μείνει όρθιος μετά από όλο αυτό το σκηνικό και να στείλει το ματς σε πέμπτο σετ, όμως γνώρισε τελικά την ήττα από τον «ανθεκτικό» Γάλλο.

Ακολούθησε το ξέσπασμα του 29χρονου Ρώσου στη ρακέτα του, την οποία χτύπησε πάνω από 20 φορές στον πάγκο του!

sdna.gr 

 

 

