Ομόνοια: Νέες πληροφορίες για τα εισιτήρια του αποψινού αγώνα

Παραθέτουμε πληροφορίες μας για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο ΓΣΠ για την αναμέτρηση με την Βόλφσμπεργκερ.

Η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα από τα σημεία πώλησης έχει ολοκληρωθεί.

17:00 – 19:00 θα λειτουργήσουν τα Δυτική και Βόρεια ταμεία του σταδίου.

Στις 19:45 ολοκληρώνετε η διάθεση των εισιτηρίων από το online ticketing.

Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται στα ταμεία του γηπέδου μόνο με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού γεννήσεως.

Θα λειτουργήσει κατάστημα της Green Boutique έξω από τη Δυτική κερκίδα από τις 17:00 μέχρι τις 19:00.

Άνοιγμα Εισόδων: 18:00

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου, κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.

Επίσης, θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια όπου είναι απαραίτητη η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Διευθετήσεις και μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία: https://www.cypruspolicenews.com/archives/47745

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.