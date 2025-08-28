ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Νέες πληροφορίες για τα εισιτήρια του αποψινού αγώνα

Ανακοίνωση από την Ομόνοια για τα εισιτήρια του αγώνα με την Βόλφσμπεργκερ

Παραθέτουμε πληροφορίες μας για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο ΓΣΠ για την αναμέτρηση με την Βόλφσμπεργκερ.

Η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα από τα σημεία πώλησης έχει ολοκληρωθεί.

17:00 – 19:00 θα λειτουργήσουν τα Δυτική και Βόρεια ταμεία του σταδίου.

Στις 19:45 ολοκληρώνετε η διάθεση των εισιτηρίων από το online ticketing.

Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται στα ταμεία του γηπέδου μόνο με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού γεννήσεως.

Θα λειτουργήσει κατάστημα της Green Boutique έξω από τη Δυτική κερκίδα από τις 17:00 μέχρι τις 19:00.

Άνοιγμα Εισόδων: 18:00

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου, κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.

Επίσης, θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια όπου είναι απαραίτητη η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Διευθετήσεις και μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία: https://www.cypruspolicenews.com/archives/47745

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

 

