Συμφώνησε με Ενκουνκού η Μίλαν

Κοντά στην απόκτηση του Ενκουνκού η Μίλαν!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ροσονέρι» έχουν συμφωνήσει με τον 27χρονο για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ενώ πλέον προσπαθούν να τα βρουν και με την Τσέλσι, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, η Μίλαν είναι διατεθειμένοι να φτάσει μέχρι και στα 30 εκατ. ευρώ, όσον αφορά την πρότασή της στον Λονδρέζους, οι οποίοι φαίνεται δεδομένο ότι θα αποχωριστούν τον Ενκουνκού πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.

Ο διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στην Τσέλσι 2023, όταν τον απέκτησε έναντι 60 εκατ. ευρώ από τη Λειψία, ενώ ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του και η Μπάγερν Μονάχου.

sport-fm.gr