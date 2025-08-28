Τσιμίκας: «Κλείδωσε» το μέλλον του – Έκανε πίσω η Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι… πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη Ρόμα, με τον Έλληνα σταρ της Λίβερπουλ να πιέζει για να ολοκληρωθεί το deal.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η Λίβερπουλ έκανε βήματα πίσω στις συζητήσεις με τη Ρόμα και πλέον δείχνει να είναι ιδιαίτερα θετική στο να παραχωρήσει με την μορφή δανεισμού τον Τσιμίκα.

Να τονίσουμε πως ο έμπειρος αριστερός μπακ έχει απαντήσει θετικά στους “τζιαλορόσι”.

Τα όσα αναφέρουν ΜΜΕ της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

«Ήταν μια πολύ θετική μέρα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κώστα Τσιμίκα και της Ρόμα, καθώς για πρώτη φορά η Λίβερπουλ είναι ανοιχτή σε δανεισμό με δικαίωμα αγοράς ή ακόμα και σε δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς.

Υπήρξαν εις βάθος συνομιλίες και ο εκπρόσωπος του Έλληνα σταρ μεσολάβησε με τη Λίβερπουλ για να βρεθεί μια λύση που θα ταιριάζει σε όλους, δεδομένου ότι θεωρείται εκτός του πρότζεκτ.

Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, καθώς υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά έγινε ένα σημαντικό βήμα για την μετάβαση του Έλληνα διεθνή προς τη Ρόμα.

Ο αριστερός μπακ έγινε 29 ετών τον Μάιο και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, πράγμα που σημαίνει ότι ο δανεισμός είναι απολύτως εφικτός χωρίς να χάσει τον έλεγχο του μέλλοντος του παίκτη. Εντάχθηκε στη Λίβερπουλ με κόστος 13 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020»

sportsking.gr