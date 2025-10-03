ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκρούστηκαν στo pit lane Νόρις και Λεκλέρ!

Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ είχαν μία δυνατή σύγκρουση κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στη Σιγκαπούρη μέσα στο pit lane.

Πρωταγωνιστές σε ένα περιστατικό που σπάνια βλέπουμε πλέον στη Formula 1 έγιναν οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Σιγκαπούρης, οι δύο οδηγοί είχαν μια δυνατή σύγκρουση στο pit lane, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Βρετανού πιλότου της McLaren να υποστεί ζημιά.

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγήκε η πράσινη σημαία στο FP2, ο δύο πιλότοι ξεκίνησαν από τα γκαράζ τους για τις δοκιμές.

Ωστόσο, ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari βγήκε χωρίς να κοιτάξει, με αποτέλεσμα να υπάρξει επαφή με τον Νόρις και να τον στείλει στον τοίχο και να υποστεί ζημιά στην εμπρός αεροτομή!

AUTO MOTO

