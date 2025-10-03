ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαθμολογία UEFA: Σταθερά 17η η Κύπρος, καταστροφική εβδομάδα για την Ελλάδα

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της UEFA μετά τα ματς της Πέμπτης (02/10) σε Europa & Conference League.

Στα ίδια σημεία έμεινε η Κύπρος μετά τη νίκη της ΑΕΚ και τις δύο ήττες της Πάφου και της Ομόνοιας. Μπορεί να αύξησε λίγο τη διαφόρα από την 18η Σκωτία που έκανε το 0/3 αλλά αυξήθηκε και η διαφορά από την 16η Ελβετία μετά τις νίκες των Young Boys και Βασιλεία.

Από την άλλη καταστροφική ήταν η Πέμπτη (02/10) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υπέστησαν ήττες σε Europa και Conference League, με αποτέλεσμα αυτήν την εβδομάδα, να υπάρχει μηδενική συγκομιδή, μετά και την ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ.

Κάτι που επέτρεψε τόσο στη Νορβηγία, όσο και στην Πολωνία να την πλησιάσουν στη βαθμολογία της UEFA. Οι Σκανδιναβοί πήραν 400 βαθμούς χάρη στη νίκη της Μπραν ενάντια στην Ουτρέχτη, ενώ οι Πολωνοί μάζεψαν 1.500 μετά τις νίκες των Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ και Ράκοφ, αφήνοντας 14η τη Δανία.

Αμφότερες χώρες απέχουν λιγότερους από 1.000 βαθμούς από την Ελλάδα, η οποία καλείται να βελτιώσει άμεσα τις επιδόσεις προκειμένου να μην κινδυνεύσει να κατρακυλήσει.

 

Διαβαστε ακομη