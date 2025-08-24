«Ενδιαφέρον από Τουρκία για τον Πιερό της ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ δεδομένα συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ακόμη επιθετικού, μετά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς, με τον Σίριλ Ντέσερτς να παραμένει σε πρώτο πλάνο.

Αυτό σαφώς σημαίνει πως πιθανότατα είτε ο Άντονι Μαρσιάλ, είτε ο Φρανζί Πιερό θα αποχωρήσουν από το «κιτρινόμαυρο» ρόστερ.

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο μεγαλόσωμος επιθετικός από την Αϊτή έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Τουρκίας, τονίζοντας μάλιστα ότι έχουν ήδη καταθέσει προσφορά στην ΑΕΚ.

Τη περασμένη σεζόν ο Πιερό αγωνίστηκε συνολικά 34 φορές με τη φανέλα της Ένωσης πετυχαίνοντας έξι τέρματα, ενώ φέτος έχει δώσει το «παρών» και στις πέντε επίσημες αναμετρήσεις της ομάδας.