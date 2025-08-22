Στην Αθήνα απόψε ο Σάντσες!

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έξυπνα και μεθοδικά, τα έκανε όλα με τον σωστό τρόπο και κατάφερε να φτάσει σε πλήρη συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να αποκτήσει με τη μορφή του δανεισμού τον έμπειρο Πορτογάλο χαφ Ρενάτο Σάντσες.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσες θα φτάσει στην Αθήνα στις 21:20, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει και επίσημα πια την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με το «Τριφύλλι».

Μια κίνηση υψηλού επιπέδου, που αδιαμφισβήτητα αναβαθμίζει πάρα πολύ την μεσαία γραμμή του Ρουί Βιτόρια.