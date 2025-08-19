Το «σκληρό πόκερ» του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια για Ζαφείρη

Τα δεδομένα, γνωστά. Ο ΠΑΟΚ εμμένει στην προσπάθεια να κάνει την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του.

Η Σλάβια έχει απορρίψει τη δεύτερη και τελευταία έως σήμερα πρόταση του «δικεφάλου» (10,5 + 1,5 εκ. ευρώ + 5% ποσοστό μεταπώλησης) και διά στόματος του προέδρου της, Γιάροσλαβ Τβρντι, δεν δείχνει – δημόσια τουλάχιστον – διατεθειμένη να παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι τον Χρήστο Ζαφείρη.

Είναι «ανοιχτή» στο ενδεχόμενο πώλησής του τον Ιανουάριο, ενώ ο ποδοσφαιριστής και η οικογένειά του έχουν ξεκαθαρίσει στον τσεχικό σύλλογο πως επιθυμία τους είναι η «μετακόμιση» στην Τούμπα.