Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Σωτήρης Νίνης!

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε μέσω του Instagram o Σωτήρης Νίνης.

Αποσύρεται ο Σωτήρης Νίνης!

Σε ηλικία 35 ετών, ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που γέννησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανακοίνωσε ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έπειτα από μια καριέρα 20 ετών.

Ο Νίνης, γνωστοποίησε την απόφασή του να σταματήσει το ποδόσφαιρο, μέσω ενός βίντεο-απολογισμού στο Instagram το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο».

H καριέρα του Σωτήρη Νίνη ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2006/07, όταν ο Βίκτορ Μουνιόθ τον προβίβασε στην πρώτη ομάδα με τη φανέλα της οποίας έδειξε άμεσα τα διαπιστευτήριά του. Μετά από έξι χρόνια και ένα νταμπλ ο διεθνής μεσοεπιθετικός μετακόμισε στην Ιταλία για την Πάρμα και το 2013, επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ με τη μορφή του δανεισμού.

Το καλοκαίρι του 2015, φόρεσε ξανά τη φανέλα με το «τριφύλλι», ενώ ακολούθησαν στην καριέρα του οι Σαρλερουά, Μέχελεν, Μακάμπι Πέταχ Τίκβα και Ασκελόν.

Το 2020, επαναπατρίστηκε για τον Βόλο, ενώ ακολούθησαν οι μετακινήσεις του σε ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά η οποία ήταν και η τελευταία φανέλα που φόρεσε.

Μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Νίνης, ήταν και 33 φορές διεθνής με την Εθνική ανδρών.

 

 

