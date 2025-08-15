Προχωρημένες επαφές με Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρό του το δεκάρι της αργεντίνικης Πλατένεσε, Βιθέντε Ταμπόρδα. Οι πράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Πλατένσε για την απόκτηση του παίκτη. Το τριφύλλι έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτησή του.

Η υπόθεση λοιπόν, βρίσκεται σε καλό δρόμο και ο παίκτης φαίνεται ότι προβάρει τα πράσινα. Ο 24χρονος αναμένεται να αποτελέσει μία πολύ σημαντική λύση στα χέρια του Ρουί Βιτόρια, με δεδομένο πως ο σύλλογος έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία.

Ο Ταμπόρδα αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως επιθετικός μέσος και αυτή τη στιγμή παίζει για την Πλατένσε, στην οποία βρίσκεται με τη μορφή δανεισμού από την Μπόκα Τζούνιορς. Την περασμένη χρονιά, ο ύψους 1,78 παίκτης κατέγραψε συνολικά 22 εμφανίσεις με την ομάδα του, έχοντας απολογισμό έξι γκολ και μία ασίστ.

Ηταν από τους βασικούς συντελεστές στη μεγάλη έκπληξη της Πλατένσε, η οποία αναδείχθηκε στην Αργεντινή πρωταθλήτρια Απερτούρα.

