Στο δρόμο της ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Πότε και πού θα γίνουν τα παιχνίδια

Δείχνοντας χαρακτήρα στην παράταση, η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του Άρη Λεμεσού και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα playoffs του Conference, κάτι που δεν είχε καταφέρει στους αποκλεισμούς από Βελέζ και Νόα στο παρελθόν.

Πλέον το τελευταίο, υψηλό, εμπόδιο που χωρίζει την «Ένωση» από τη League Phase είναι η Άντερλεχτ, η οποία προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-1 απέναντι στη Σερίφ (3-0 στις Βρυξέλλες, 1-1 στη Μολδαβία).

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 21 Αυγούστου στις Βρυξέλλες και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα μετά (28/8) στην OPAP Arena, σε ώρες που θα ανακοινωθούν.

Σημειώνεται πως η ΑΕΚ δεν έχει… μαξιλαράκι, καθώς αν αποκλειστεί από τους Βέλγους θα μείνει εκτός Ευρώπης.

