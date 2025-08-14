Ντι Μάρτζιο: «Ο Καλάμπρια άναψε πράσινο για συμφωνία με Παναθηναϊκό»

Επιβεβαιώνεται και από τον έγκυρο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο το ρεπορτάζ του Τάσου Νικολογιάννη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο Ντάβιντε Καλάμπρια είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό.

Ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει στην ιστοσελίδα του πως ο Ιταλός δεξιός μπακ άναψε το πράσινο φως στους «πράσινους» και η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Το ρεπορτάζ αναφέρει:

«Ο Καλάμπρια βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ελλάδα: οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ενδέχεται να ολοκληρωθούν. Έχοντας περάσει μια ζωή στο Μιλάνο και έξι μήνες στην Μπολόνια, ο Ντάβιντε Καλάμπρια ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη Serie A και την Ιταλία. Ελεύθερος στο τέλος της σύντομης θητείας του στους Rossoblu, ο δεξιός μπακ φαίνεται να έχει βρει μια νέα ομάδα. Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν έχει μέλλον στην Ελλάδα, έχοντας δώσει το πράσινο φως κατ' αρχήν για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο ελληνικός σύλλογος έχει προσφέρει στον ακραίο μπακ τριετές συμβόλαιο και είναι έτοιμος να το αποδεχτεί. Σε αυτό το σημείο, επομένως, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κλείσει και να διασφαλιστεί ότι μπορεί επίσημα να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό».

