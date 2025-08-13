Χάνει για περίπου έναν μήνα τον Τάισον ο ΠΑΟΚ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενημέρωσε πως η κατάσταση του Τάισον είναι τέτοια που o ΠΑΟΚ θα τον έχει διαθέσιμο ξανά μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για τον Σεπτέμβρη.
Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία δίχως τον Τάισον στην επίθεση, αλλά αυτό δεν θα είναι το μοναδικό ματς που θα χάσει ο Βραζιλιάνος επιθετικός.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου του εκτός έδρας ματς με τους Αυστριακούς γνωστοποίησε ότι ο 37χρονος ποδοσφαιριστής θα είναι ξανά έτοιμος μετά τη διακοπή του Σεπτέμβρη για τις εθνικές ομάδες.
Δηλαδή σε περίπου έναν μήνα από τώρα, ο Τάισον θα είναι ξανά σε θέση να συμπεριληφθεί στα πλάνα του κόουτς του «δικεφάλου του βορρά».
