Χάνει για περίπου έναν μήνα τον Τάισον ο ΠΑΟΚ

Χάνει για περίπου έναν μήνα τον Τάισον ο ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενημέρωσε πως η κατάσταση του Τάισον είναι τέτοια που o ΠΑΟΚ θα τον έχει διαθέσιμο ξανά μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων για τον Σεπτέμβρη.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία δίχως τον Τάισον στην επίθεση, αλλά αυτό δεν θα είναι το μοναδικό ματς που θα χάσει ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου του εκτός έδρας ματς με τους Αυστριακούς γνωστοποίησε ότι ο 37χρονος ποδοσφαιριστής θα είναι ξανά έτοιμος μετά τη διακοπή του Σεπτέμβρη για τις εθνικές ομάδες.

Δηλαδή σε περίπου έναν μήνα από τώρα, ο Τάισον θα είναι ξανά σε θέση να συμπεριληφθεί στα πλάνα του κόουτς του «δικεφάλου του βορρά».

