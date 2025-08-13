«Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στον Λούκας Ρομπερτόνε»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Αργεντινό κεντρικό χαφ της Αλμερία, Λούκας Ρομπερτόνε αποκαλύπτουν στην Ισπανία.

Οι Πράσινοι ετοιμάζονται να πωλήσουν τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί έναντι 5 εκατ. ευρώ και έχουν ήδη βγει στην αγορά για να βρουν τον αντικαταστάτη του.

Μία περίπτωση που φέρεται να απασχολεί, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Άνχελ Γκαρθία, είναι του Λούκας Ρομπερτόνε της Αλμερία.

«Ο Λούκας Ρομπερτόνε έχει δεχθεί προτάσεις από δύο ιταλικές ομάδες και μία κορυφαία της Ελλάδας, που όπως όλα δείχνουν είναι ο Παναθηναϊκός», γράφει και προσθέτει ότι:

«H Αλαβές έχει ψαχτεί επίσης για τον Αργεντινό μέσο, ο οποίος δείχνει πως προτιμάει να μείνει στην Ισπανία».

Ο Ρομπερτόνε είναι 28 ετών, έχει ύψος 1,69 μ., ενώ έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Βελέζ Σάρσφιλντ. Στην Ευρώπη ήρθε το 2020 για την Αλμερία, στην οποία αγωνίζεται έως και σήμερα, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028, με τη χρηματιστηριακή αξία του να φτάνει στα 4 εκατ. ευρώ.

Με την ισπανική ομάδα έχει "γράψει" 152 συμμετοχές (11 γκολ, 23 ασίστ), εκ των οποίων οι 70 στη La Liga.

Διαβαστε ακομη