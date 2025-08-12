Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης!

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας στράικερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία γύρω στις 22:30, όπου υπήρχαν και οπαδοί του «δικέφαλου του βορρά» οι οποίοι τον αποθέωσαν και ζήτησαν το πρωτάθλημα.

Ο 31χρονος φορ ήταν εμφανώς κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι, αλλά και αρκετά ευδιάθετος. Δεν έκανε δηλώσεις, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον υποδέχονται και να τον συνοδεύουν ως το ξενοδοχείο.

Ο Γιακουμάκης θα ξεκουραστεί σήμερα το βράδυ και από την Τετάρτη (13/08) αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο, σφραγίζοντας τη μετακίνησή του με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ.

