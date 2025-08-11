Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Μασούρας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στη χώρα της Μέσης Ανατολής, ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην Αλ Καλίτζ.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της προ ημερών για τον 31χρονο μεσοεπιθετικό, ωστόσο τις τελευταίες ώρες άσκησε έντονο πρέσινγκ για να κλείσει τη συμφωνία. Με τον Μασούρα να μην βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην δείχνει να τον υπολογίζει ιδιαίτερα για τα «φτερά» της επίθεσης, φαίνεται πως ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος του στους «ερυθρόλευκους».

Μετά από 6,5 χρόνια, ο Μασούρας θα αποχωρήσει κατά τα φαινόμενα από τους Πειραιώτες. Η προσφορά της Αλ Καλίτζ είναι εξαιρετική, σχεδόν διπλασιάζει το κασέ του και του προσφέρει ετησίως το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.

Ασφαλώς, θα πρέπει να φανεί τι θα γίνει και με το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, αφού έχει ακόμη για δύο έτη. Με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να περιμένει την ελευθέρας του, ώστε να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του.

Ο Μασούρας θα προπονείται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη, θα συναντήσει τους συμπατριώτες του Κώστα Φορτούνη, Δημήτρη Κουρμπέλη και τους γνώριμους από το ελληνικό ποδόσφαιρο, Μπαρτ Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες.

