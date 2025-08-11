Χωρίς VAR οι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου στην Ελλάδα

Χωρίς VAR θα διεξαχθεί η πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τη Δευτέρα η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων του προκριματικού γύρου, οι οποίοι θα διεξαχθούν το τριήμερο 18-20 Αυγούστου.

Τα συγκεκριμένα ματς ωστόσο (που είναι μονά) θα διεξαχθούν με γηπεδούχους ομάδες της Super League 2.

Και δεδομένου ότι στα γήπεδα της κατηγορίας δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, οι ρέφερι δεν θα έχουν τη συνδρομή της τεχνολογίας στις αποφάσεις τους.

