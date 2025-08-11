ΠΑΟΚ: Ο Α.Σ. ζήτησε από τον Σαββίδη οικονομικές εγγυήσεις

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν οι εκπρόσωποι του Α.Σ. ΠΑΟΚ για το ζήτημα της Νέας Τούμπας. Μιλώντας σε αυτή, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, σύμβουλος επικοινωνίας του Α.Σ., τόνισε πως αυτό που ζητάει ο Ερασιτέχνης είναι να δοθούν οικονομικές εγγυήσεις πριν υπογραφεί το μνημόνιο για το γήπεδο.

“Είναι γεγονός πως η Ρωσία έχει επιβάλει έλεγχο ροής κεφαλαίων προς τη δύση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει απαθής. Η απάντηση θα είναι η εξής. Πάγωμα κεφαλαίων που έρχονται από τη Ρωσία, ενδεχομένως και επ’ αορίστων.

Σας καλώ όλους να σχηματίσετε στο μυαλό σας μία διαλυμένη Τούμπα και το τι θα ακολουθήσει. Θα σας πω εγώ. Η Τούμπα κατεδαφισμένη, ο ΠΑΟΚ χωρίς σπίτι, κεφάλαια παγωμένα ή κατασχεμένα και αν εκλείψει η ρήτρα ανωτέρας βίας τότε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν θα έχει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων. Σε έργα μεγάλης εμβέλειας προβλέπεται να προηγούνται οι εγγυήσεις πριν την υπογραφή του μνημονίου.

Δεν αμφισβητήσαμε τις αγαθές προθέσεις του προέδρου της ΠΑΕ, απλά προβληματιστήκαμε και δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτό το ρίσκο απέναντι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Διότι διαγράφονται σοβαρές απειλές. Δεν μπορεί να υπογραφεί το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων από κανέναν μας”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντινίδης.

