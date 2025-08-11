ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αυτά που γίνονται στο μπασκετικό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς παραχώρησε συνέντευξη στους συμπατριώτες του και μίλησε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση του μπάσκετ στην Ελλάδα σε σχέση με το ποδόσφαιρο

Μιλώντας στην εκπομπή "SportSKi", ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού κλήθηκε μεταξύ άλλων να κάνει σύγκριση ποδοσφαίρου και μπάσκετ στην Ελλάδα, λέγοντας πως:

«Παρακολουθείται πολύ περισσότερο το μπάσκετ στην Ελλάδα και οι οπαδοί είναι, να το πούμε λαϊκά, πιο "φτιαγμένοι" για το μπάσκετ απ’ ό,τι για το ποδόσφαιρο.

Παρακολουθώ και μου αρέσει να βλέπω αγώνες. Πέρυσι ήμουν στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχω δει πολλά πράγματα στο σερβικό ντέρμπι, αλλά αυτό που μπορεί να δει κανείς στα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και αυτή η σεζόν θα είναι ενδιαφέρουσα, θα την παρακολουθούμε».

Αναφορικά με το αν παρακολούθησε τους φιλικούς αγώνες της εθνικής Σερβίας, είπε: «Είδα τον αγώνα με την Ελλάδα, αυτόν με την Κύπρο όχι. Η εντύπωση είναι ότι οι Έλληνες ήταν θετικοί όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι τον αγώνα με εμάς.

Είδαν πόσο μακριά βρίσκονται και η ατμόσφαιρα έπεσε λίγο. Δεν είμαι αρμόδιος να πω τι θα έπρεπε να κάνουμε και πώς θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε σπουδαία ομάδα και με όλη μας την καρδιά ελπίζουμε στο χρυσό μετάλλιο».

