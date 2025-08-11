Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Super League: Ανακοινώθηκαν ημέρες και ώρες
Γνωστές έγιναν οι ημέρες και ώρες των αγώνων της 1ης αγωνιστικής της φετινής Stoiximan Super League.
Με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης ανοίγει η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος. Και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00, ενώ την ίδια ημέρα διεξάγεται και το Παναιτωλικός-Ατρόμητος (22:00).
Το κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (19:45), ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ-Λάρισα (21:00), ενώ η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το Λεβαδειακός-Κηφισιά.
Πρόγραμμα @Stoiximan Super League - 1η Αγωνιστική#slgr #StoiximanSuperLeague #MD1 #Stoiximan pic.twitter.com/ZJW984uxWa— Super League Greece (@Super_League_GR) August 11, 2025