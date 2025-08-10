ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ιταλικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Σαντιάγο Έσε είναι μεταξύ των ονομάτων που έχει στα χέρια του ο Κίβου για τη μεσαία γραμμή της Ίντερ.

Στην Ιταλία τονίζουν ότι η Ίντερ θέλει μια επιπλέον λύση στον άξονά της, ώστε ο Κρίστιαν Κίβου να έχει ένα καθαρό 6άρι στο ρόστερ του.

Όπως τονίζεται στο Sportitalia «Υπάρχει εκτίμηση για τον Μαντέλα Κεϊτά της Πάρμα και τον Μόρτεν Φρέντρουπ της Τζένοα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει πρώτα να προηγηθούν αποχωρήσεις», ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον Εσε καθώς τονίζεται ότι:

«Προσοχή και σε νέα ονόματα που ενδέχεται να προκύψουν με χαμηλότερο κόστος από τους παραπάνω. Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες προτάθηκε στην Ίντερ κι ο Σαντιάγο Εσε, ο 23χρονος Αργεντινός μέσος που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 από την Ουρακάν, με κόστος μεταγραφής 4 εκατομμύρια ευρώ, και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 3 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Διαθέτει και αξιόλογη ευρωπαϊκή εμπειρία: 15 συμμετοχές στο Europa League (με 1 γκολ και 1 ασίστ), 9 στο Conference League (επίσης με 1 γκολ και 1 ασίστ), καθώς και 4 στο Copa Libertadores και 6 στο Copa Sudamericana».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ελλάδα

|

Category image

Δευτέρα βράδυ ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μπονζί στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Η... μισή Εθνική Ελλάδας δέχθηκε βαριά ήττα από το Ισραήλ και αποχαιρέτησε την Κύπρο χωρίς νίκη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ και νέα... εκτόξευση στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τένις

|

Category image

«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη