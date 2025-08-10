Προτάθηκε στην Ίντερ ο Έσε του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ιταλικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Σαντιάγο Έσε είναι μεταξύ των ονομάτων που έχει στα χέρια του ο Κίβου για τη μεσαία γραμμή της Ίντερ.

Στην Ιταλία τονίζουν ότι η Ίντερ θέλει μια επιπλέον λύση στον άξονά της, ώστε ο Κρίστιαν Κίβου να έχει ένα καθαρό 6άρι στο ρόστερ του.

Όπως τονίζεται στο Sportitalia «Υπάρχει εκτίμηση για τον Μαντέλα Κεϊτά της Πάρμα και τον Μόρτεν Φρέντρουπ της Τζένοα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει πρώτα να προηγηθούν αποχωρήσεις», ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον Εσε καθώς τονίζεται ότι:

«Προσοχή και σε νέα ονόματα που ενδέχεται να προκύψουν με χαμηλότερο κόστος από τους παραπάνω. Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες προτάθηκε στην Ίντερ κι ο Σαντιάγο Εσε, ο 23χρονος Αργεντινός μέσος που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 από την Ουρακάν, με κόστος μεταγραφής 4 εκατομμύρια ευρώ, και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 3 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Διαθέτει και αξιόλογη ευρωπαϊκή εμπειρία: 15 συμμετοχές στο Europa League (με 1 γκολ και 1 ασίστ), 9 στο Conference League (επίσης με 1 γκολ και 1 ασίστ), καθώς και 4 στο Copa Libertadores και 6 στο Copa Sudamericana».

gazzetta.gr