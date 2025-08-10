Πρόταση... μαμούθ του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη!

Εντείνει τις προσπάθειες του ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Μετά τη χθεσινή (Σάββατο 9/8) πρόταση για τον 22χρονο διεθνή μέσο που αππρρίφθηκε, οι "ασπρόμαυροι" επανήλθαν με νέα, βελτιωμένη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες εντός ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν προσφορά που φαίνεται να καλύπτει τις απαιτήσεις της Σλάβια Πράγας. Η πρόταση κάνει λόγο για στάνταρ 10,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 εκ. ευρώ σε μορφή μπόνους επίτευξης στόχων αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ΜΜΕ της Τσεχίας, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, απέρριψε τη χθεσινή προσφορά του ΠΑΟΚ (9 εκατομμύρια συν μπόνους συν ποσοστό μεταπώλησης), ξεκαθαρίζοντας πως ο Ζαφείρης έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028 και πως δεν είναι προς πώληση την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Απομένει να φανεί εάν η βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ κάμψει εν τέλει τις αντιστάσεις του Τβρντικ ή αν οι Θεσσαλονικείς ανέβουν ακόμη περισσότερο εφόσον χρειαστεί.