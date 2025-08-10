Τελειώνει του Σαγκάλ!

Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΛ, που έφτασε σε συμφωνία με τον Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος στις αρχές του φετινού καλοκαιριού από τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο 32χρονος Χιλιανός εξτρέμ έρχεται να ενισχύσει τους «βυσσινί» στις συγκεκριμένες θέσεις, με τον ίδιο να έχει την ικανότητα να παίζει και στις δύο πλευρές. Την περασμένη σεζόν με την φανέλα της ομάδας από την Λεμεσό έπαιξε 27 παιχνίδια σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1,8 χιλ. που πάτησε χορτάρι.

Στο παρελθόν έχει φορέσει ακόμη την φανέλα των Ρέιντζερς Τάκα, Χουαντσιπάτο (Χιλή), Πατσούκα, Χουάρες (Μεξικό), Ντενίζλισπορ, Γκαζιαντέπ (Τουρκία) και Φερεντσβάρος. Μάλιστα έχει φορέσει και 18 φορές την φανέλα της εθνικής Χιλής, με την οποία έχει σκοράρει και δύο τέρματα.

Σειρά έπειτα θα πάρει το θέμα του τερματοφύλακα με τον Σωκράτη Διούδη να είναι το φαβορί και πιθανότατα κι ενός ακόμη φορ.

gazzetta.gr