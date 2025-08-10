Ανέβηκε στα 10 εκατ. ευρώ για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε νέα βελτιωμένη πρόταση προς τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, ανεβάζοντας το ποσό στα 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η τσέχικη ομάδα ζητά 14 εκατ. ευρώ, αλλά ο «δικέφαλος του βορρά» προσφέρει και ποσοστό μεταπώλησης 20%, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι θετικός και σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να ολοκληρώσει μια τεράστια μεταγραφή, τη μεγαλύτερη της ιστορίας του!

