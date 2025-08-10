Παναθηναϊκός: Ελπίδες για Ιωαννίδη ενόψει Σαχτάρ

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Κυριακή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (15/8) κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

O αρχηγός των Πρασίνων έχει ξεπεράσει πλέον τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και τον κράτησε στα "πιτς" στο πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς και θα κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Κρακοβία.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε για μία ακόμη μέρα ο Τάσος Μπακασέτας.

sdna.gr